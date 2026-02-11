Así compite por primera vez la Policía dominicana en el SWAT Challenge de Dubái

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de la República Dominicana participa por primera vez en el SWAT Challenge, uno de los desafíos tácticos internacionales más exigentes, organizado por la Policía de Dubái.

En un video difundido por la institución en su cuenta de Instagram se observa a los agentes dominicanos superar obstáculos, realizar disparos de precisión, escalar estructuras y simular el rescate y traslado de personas heridas, como parte de las pruebas del evento.

“Con disciplina, precisión y un espíritu inquebrantable, nuestro segundo equipo sigue dejando en alto el nombre de la República Dominicana y de nuestra Policía Nacional en el Desafío SWAT Dubái 2026, compitiendo junto a las mejores unidades tácticas del mundo”, destacó la entidad.

Agregó que “cada movimiento, cada prueba y cada desafío reflejan entrenamiento, entrega y orgullo patrio. Seguimos apoyando a nuestros valientes, que representan con honor a nuestro país en este escenario internacional histórico”.

En esta edición, el país está representado por tres equipos oficiales integrados por ocho miembros cada uno: SWAT, Operaciones Especiales y Lince, unidades especializadas que enfrentan exigentes pruebas tácticas, físicas y operacionales.