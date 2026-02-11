Policía recupera varias motocicletas luego de incidente en Los Transforma

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

BONAO.– La Policía Nacional recuperó 14 motocicletas robadas durante un operativo realizado en una vivienda del sector Los Transformadores, en esta ciudad, luego de un violento incidente que dejó una persona herida.

El general Tito Tejada Mena informó que la recuperación fue posible gracias a la rápida intervención de la Subdirección de Investigaciones Criminales (DICRIM), adscrita a la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional.

Durante el hecho resultó herido Erick Antonio Rosario Rosario, de 40 años, quien fue agredido por varios individuos que irrumpieron en su residencia con la intención de llevarse un grupo de motocicletas que se encontraban en el lugar.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital provincial doctor José A. Columna, donde recibió atención médica por una herida contusa en la región frontal. De acuerdo con el informe policial, el incidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana de este martes.

Rosario Rosario señaló como principal responsable a Amauris Díaz Jorge, alias “Macho”, quien habría llegado a la vivienda acompañado de otras personas aún no identificadas.

Según la versión del afectado, el conflicto se produjo durante la recuperación de varias motocicletas que “Macho” le había entregado previamente para su resguardo. En medio del proceso, los individuos agredieron físicamente a Rosario Rosario para acelerar la salida de los vehículos, causándole las lesiones por las que fue hospitalizado.

Horas después, cerca de las 10:00 de la mañana, y tras las diligencias realizadas por agentes del DICRIM, Rosario Rosario entregó de manera voluntaria 14 vehículos de dos ruedas, entre motocicletas y pasolas, que permanecían en su propiedad.

Entre las unidades recuperadas figuran marcas Z3000, Tauro, Gacela, Suzuki, Bajaj Platino, Loncin, CG y Yamaha, de diferentes modelos y colores.

Los vehículos fueron puestos bajo custodia de las autoridades para fines de investigación, como parte de las acciones preventivas que ejecuta la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana.

Mientras tanto, el paradero de “Macho” continúa desconocido y las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar la procedencia de las motocicletas y esclarecer las circunstancias del hecho.