La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) abrió ayer la campaña electoral para la elección de su nueva rectoría en un multitudinario encuentro en el Aula Magna, donde los candidatos presentaron sus propuestas y proyectos académicos ante la comunidad universitaria.

Durante la actividad participaron los académicos y aspirantes a rector Jorge Asjana David, Radhamés Silverio, Oscar Rosario y Wilson Mejía, quienes expusieron sus planes enfocados en el fortalecimiento institucional, la calidad académica, la investigación, la modernización administrativa y el bienestar estudiantil. En su discurso, Jorge Asjana David, destacó como eje principal de su campaña la dignificación de la comunidad universitaria, la modernización institucional, y la reducción de la brecha tecnológica e infraesctrutural. El candidato Radhamés Silverio apuesta por una academia mas científica y tecnológica pero también más humana y comprometida con la sociedad dominicana. Tambien busca elevar la calidad docente y cooperación interuniversitaria.

Oscar Rosario enfoca su gestión en crear subdirecciones subdirecciones regionales de registro y coordinación académica en los tres principales centros regionales asi como el fortalecimiento académico.

Mientras, Wilson Mejía aclaró que su candidatura no se limita a una contienda electoral, sino que representa el inicio de un proceso de transformación de la universidad pública, con el objetivo de fortalecer su liderazgo nacional en la sociedad dominicana.

El encuentro reunió a estudiantes, docentes y personal administrativo para conocer las iniciativas de cada aspirante incluyendo la presencia del actual rector Editrudis Beltràn y miembros de la Comisión Central Electoral (CCE).6