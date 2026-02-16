Qué se espera del nuevo Mercado de Higüey: impacto económico y detalles del proyecto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tras más de 13 años de espera, el presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento este lunes el nuevo Mercado Municipal de Higüey, una moderna obra que beneficiará a más de 200 vendedores y que transformará el comercio local, dignificando las condiciones de trabajo de cientos de comerciantes de la provincia.

El nuevo mercado es la respuesta a una deuda histórica con comerciantes que por años trabajaron en condiciones precarias y con una ciudad que reclamaba espacios organizados, higiénicos y seguros para el intercambio comercial de productos básicos.

Símbolo de la reactivación económica

Durante su discurso, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó que esta obra forma parte del proceso de modernización de los polos de desarrollo urbano y comercial del país.

Manifestó que este mercado no es solo un edificio, sino un símbolo de la reactivación económica y de la apuesta por la higiene y la formalidad, ya que los comerciantes contarán con un espacio digno para trabajar y los ciudadanos con un lugar seguro y limpio para realizar sus compras.

"Esta es una gran obra cuyo costo fue de 335 millones de pesos. Tiene seis módulos y más de 200 parqueos. Quiero informarles también que todos los distritos municipales serán asfaltados y se trabaja en la construcción de la Circunvalación de la Otra Banda, además se entregarán tres carreteras de unos 20 kilómetros", indicó Estrella.

Marca el inicio de una nueva etapa

En tanto, la alcaldesa Karina Aristy afirmó que esta obra tiene una gran significación para los munícipes, ya que marca el inicio de una nueva etapa para los higüeyanos, caracterizada por el desarrollo y el avance.

Asimismo, destacó que el proyecto contribuirá al fortalecimiento de la economía local y expresó su agradecimiento al presidente Abinader por poner los ojos y el corazón en los altagracianos, "impulsando así un futuro de mayores oportunidades para la comunidad".

Modernidad y funcionalidad

La moderna infraestructura está compuesta por un total de 212 locales comerciales, áreas administrativas y servicios sanitarios. seis pabellones que albergan alrededor de 218 cubículos, distribuidos estratégicamente según la clasificación de los productos para garantizar orden e higiene.

El mercado contará con un pabellón artesanal, uno de carnes y embutidos, otro de granos y enlatados, además de tres pabellones destinados a rubros y vegetales.

Asimismo, dispondrá de dos áreas de descarga y dos parqueos con capacidad aproximada para 142 vehículos y 73 motocicletas, lo que facilitará la logística y el acceso de compradores y suplidores.

Impacto económico y social

La obra beneficia de manera directa a más de 200 pequeños y medianos comerciantes que anteriormente laboraban en condiciones de informalidad o en instalaciones obsoletas.

Con la puesta en funcionamiento del mercado, se espera un incremento en el flujo comercial de la zona, así como la creación de nuevos empleos indirectos que fortalecerán la economía del municipio cabecera de la provincia La Altagracia.

Las autoridades municipales presentes en el acto agradecieron al Gobierno central por atender una demanda histórica de los residentes de Higuey, quienes por décadas requirieron la remodelación total de este importante centro de abasto.