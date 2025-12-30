Infraestructura Escolar presenta resultados del 2025 con más de 1,155 aulas entregadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) presentó este martes los resultados de las acciones implementadas por el Gobierno durante el año 2025 para el fortalecimiento de la educación nacional, a través de un amplio plan de construcción de nuevas aulas y de mantenimiento correctivo y preventivo en planteles de todo el país.

Mediante un informe detallado sobre los logros alcanzados en ocho meses de gestión, tras concretarse el proceso de desconcentración, el director de la institución, ingeniero Roberto Herrera, informó que uno de los principales retos asumidos fue la entrega de 1,100 aulas para el inicio del año escolar 2025-2026 en agosto pasado, meta que fue superada con la habilitación de 1,155 nuevas aulas a nivel nacional.

Herrera explicó que este resultado fue posible gracias a la implementación del “Plan 24/7”, orientado a acelerar los trabajos de construcción y adecuación de centros educativos.

Gobierno prioriza la educación

Durante su participación en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, conducido por los periodistas Luisín Mejía, Óscar Medina, Freddy Sandoval y Geomar García, en una cobertura especial desde la Escuela Primaria Casa de la Providencia, Herrera destacó que estos avances responden a la visión y compromiso del presidente de la República, Luis Abinader, de priorizar la educación.

Director de DIE

Asimismo, resaltó la coordinación y supervisión del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, lo que ha permitido establecer un cronograma de trabajo basado en el rendimiento, la participación y la aceleración de labores, con el objetivo de crear espacios educativos dignos, funcionales y seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Ejecución presupuestaria histórica

El director de Infraestructura Escolar detalló que la ejecución presupuestaria de la entidad superó el 81 % entre los meses de mayo y diciembre, tras la desconcentración de la DIE del Ministerio de Educación (MINERD) y su conformación como Unidad Ejecutora, lo que representa un hito histórico para una institución de reciente creación en la República Dominicana.

En total, la DIE ejecutó RD$7,635,331,126.28 de un presupuesto vigente de RD$9,448,893,905.48, reflejando un manejo riguroso de los recursos públicos destinados a garantizar espacios escolares dignos y seguros. Los fondos fueron utilizados conforme a la Ley y las normativas presupuestarias vigentes, bajo criterios de transparencia y eficiencia.

Navidad en las aulas

Herrera también destacó la implementación del plan “Navidad en las Aulas 24/7”, mediante el cual se proyectó intervenir 256 planteles durante las vacaciones navideñas, cifra que fue ampliada a 282 centros educativos, además de las nuevas aulas entregadas al sistema al cierre del año 2025, contribuyendo a reducir el déficit de espacios escolares.

El funcionario atribuyó los logros alcanzados al respaldo del presidente Luis Abinader, del ministro de Educación, al trabajo en equipo de los colaboradores de la institución, así como a la confianza de los contratistas y a la integración de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la APMAE, directores de centros educativos, líderes comunitarios y religiosos.

Finalmente, informó que para el año 2026 la Dirección de Infraestructura Escolar contará con un presupuesto cercano a los RD$18 mil millones, destinados a continuar la construcción de planteles, los mantenimientos correctivos y el fortalecimiento de la capacidad operativa institucional, garantizando transparencia, calidad y cumplimiento en la ejecución de los trabajos.