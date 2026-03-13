Autoridades garantizan la seguridad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura informó ayer que ha preparado un amplio dispositivo de seguridad para que todas las familias puedan disfrutar con tranquilidad del Desfile Nacional de Carnaval, el domingo, en el malecón de Santo Domingo.

En un documento de prensa señaló que de 900 miembros de los cuerpos militares, policiales y de orden público estarán desplegados para garantizar la seguridad de los asistentes.

Asimismo, más de 300 integrantes de los distintos organismos de socorro estarán brindando apoyo durante toda la actividad.

En el operativo participarán unidades del Ministerio de Defensa, Armada, Fuerza Aérea y el Ejército de República Dominicana y dependencias de la Policía Nacional, entre estas la a Preventiva y la Turística.

También dice en su comunicación que intervendrán la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Policía Municipal adscrita al Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Sostiene que adicional a los cuerpos de seguridad mencionados, las labores de vigilancia, protección y control del público contarán con el apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias y el Cuerpo de Bomberos.

Informa que en la avenida George Washington y en vías adyacentes también será desplegado personal de seguridad para garantizar la tranquilidad de los visitantes.