Autoridades informan que este sábado 22 continúan las rutas alternas por concierto de Bad Bunny

El Gabinete de Transporte, en coordinación con el INTRANT y la DIGESETT, informa que este sábado 22 de noviembre se mantiene activo el plan especial de movilidad por el concierto de Bad Bunny en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las autoridades reiteran el llamado a utilizar rutas alternas desde las 3:00 p. m., entre ellas las avenidas México, Abraham Lincoln, Independencia, George Washington, Delgado y Leopoldo Navarro, para evitar la zona de mayor impacto alrededor del Centro Olímpico.

Autoridades dirigiendo el transito

Se mantienen las restricciones de estacionamiento en las avenidas Máximo Gómez, 27 de Febrero, Kennedy y Ortega y Gasset, así como el acceso vehicular controlado al interior del Centro Olímpico.

Más de 200 agentes de la DIGESETT continuarán desplegados para garantizar la fluidez, la seguridad vial y el cumplimiento de las medidas durante el desarrollo del evento.