Lucha contra enfermedades cardiovasculares
Vestirse de rojo para salvar vidas: por qué este día pone el corazón de la mujer en el centro
La iniciativa también advierte que distintas etapas de la vida, como el embarazo, la maternidad y la menopausia, pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y eventos cerebrovasculares en las mujeres.
Cada primer viernes de febrero, en Estados Unidos se conmemora el Día de Vestir de Rojo, una iniciativa que busca crear conciencia sobre la salud cardiovascular de las mujeres.
Y es que, según la American Heart Association, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte femenina.
Vestirse de rojo simboliza la visibilidad de esta realidad: ser vistas, ser contadas, ser escuchadas y generar impacto. Bajo este mensaje, la campaña recuerda que juntas, las mujeres son más fuertes frente a las enfermedades cardíacas, los ataques al corazón y los derrames cerebrales.
El objetivo de esta jornada es promover la prevención y el cuidado del corazón femenino, incentivando a vestir de rojo, compartir información y recursos, así como realizar donaciones que apoyen la investigación y la educación, de acuerdo con la plataforma oficial Go Red for Women.
La entidad detalla que estas afecciones son responsables de alrededor del 30 % de las muertes femeninas cada año, una cifra que supera el doble de todas las formas de cáncer juntas. Aunque pueden afectar a mujeres de cualquier edad, siguen estando poco estudiadas, reconocidas, diagnosticadas y tratadas. Esto se debe, en gran parte, a conceptos erróneos, como la creencia generalizada de que las enfermedades del corazón afectan principalmente a los hombres.
El País
Ecocardiograma para prevenir daños cardíacos
Altagracia Ortiz
¿Cómo prevenir?
De acuerdo con Mayo Clinic, adoptar un estilo de vida saludable puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- No fumar ni consumir tabaco, ya que el cigarrillo daña los vasos sanguíneos y es un factor de riesgo importante.
- Mantener una alimentación saludable, priorizando granos integrales, frutas, verduras, productos lácteos bajos en grasa y carnes magras, y reduciendo el consumo de sal, azúcar y grasas trans o saturadas.
- Hacer ejercicio regularmente y mantener un peso adecuado, ya que incluso una reducción moderada de peso puede disminuir el riesgo cardiovascular.
- Controlar el estrés, que puede provocar el estrechamiento de las arterias. Actividad física, atención plena y apoyo social pueden ayudar a reducirlo.
- Limitar el consumo de alcohol, con un máximo de una copa diaria para las mujeres.
- Realizar controles médicos periódicos, incluyendo presión arterial, glucosa y colesterol, y seguir las indicaciones médicas.
- Dormir bien, procurando entre siete y nueve horas diarias, ya que la falta de sueño incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas.