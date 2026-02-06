Vestirse de rojo para salvar vidas: por qué este día pone el corazón de la mujer en el centro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada primer viernes de febrero, en Estados Unidos se conmemora el Día de Vestir de Rojo, una iniciativa que busca crear conciencia sobre la salud cardiovascular de las mujeres.

Y es que, según la American Heart Association, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte femenina.

Vestirse de rojo simboliza la visibilidad de esta realidad: ser vistas, ser contadas, ser escuchadas y generar impacto. Bajo este mensaje, la campaña recuerda que juntas, las mujeres son más fuertes frente a las enfermedades cardíacas, los ataques al corazón y los derrames cerebrales.

El objetivo de esta jornada es promover la prevención y el cuidado del corazón femenino, incentivando a vestir de rojo, compartir información y recursos, así como realizar donaciones que apoyen la investigación y la educación, de acuerdo con la plataforma oficial Go Red for Women.

La iniciativa también advierte que distintas etapas de la vida, como el embarazo, la maternidad y la menopausia, pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y eventos cerebrovasculares en las mujeres.

La entidad detalla que estas afecciones son responsables de alrededor del 30 % de las muertes femeninas cada año, una cifra que supera el doble de todas las formas de cáncer juntas. Aunque pueden afectar a mujeres de cualquier edad, siguen estando poco estudiadas, reconocidas, diagnosticadas y tratadas. Esto se debe, en gran parte, a conceptos erróneos, como la creencia generalizada de que las enfermedades del corazón afectan principalmente a los hombres.

¿Cómo prevenir?

De acuerdo con Mayo Clinic, adoptar un estilo de vida saludable puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Entre las principales recomendaciones se encuentran: