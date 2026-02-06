No habrá préstamos a pequeños comerciantes en USA

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) anunció en esta semana que los ciudadanos con residencia permanente (green cards) no podrán solicitar préstamos a la agencia a partir del próximo 1 de marzo.

La medida tendrá un impacto negativo directo en los emprendedores inmigrantes que se benefician de este tipo de ayuda económica, entre los que figuran decenas de miles de dominicanos, entre otras etnias, que son propietarios de supermercados, bodegas, barberias, talleres de mecánicas, salones de belleza y tiendas, entre otros negocios.

Las severas restricciones de la SBA tendrán un impacto negativo en la creación de pequeñas empresas en todo el país durante los próximos años", declaró John Arensmeyer, director ejecutivo de Small Business Majority.

“La SBA se comprometerá solo con impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo para los ciudadanos estadounidenses, declaró la portavoz de la agencia, Maggie Clemmons.

Esta es la última medida de la SBA en su labor de endurecer las restricciones crediticias y reestructurar la agencia.

El año pasado, la SBA endureció el requisito de que las empresas que solicitan préstamos deben ser 100% propiedad de ciudadanos estadounidenses, nacionales estadounidenses o residentes permanentes legales, aumentando del 51% estándar. La política actual anula esta medida y excluye a los residentes permanentes legales.

Algunas de las ventajas que ofrecen los préstamos de la SBA: Tasas más bajas que préstamos comerciales tradicionales; plazos largos y accesibles para nuevos y pequeños negocios; flexibilidad en el uso de fondos; beneficiar a los que no califican para préstamos bancarios tradicionales.