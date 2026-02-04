En La Barranquita reclaman a las autoridades arreglo de calles, construcción de aceras y contenes

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Varias décadas viviendo entre la polvareda y el lodo aseguran que tienen los residentes de diversos sectores de La Barranquita, quienes protestaron este miércoles en demanda de la rápida intervención del Gobierno central y el Ayuntamiento para que arreglen las calles, construyan aceras y contenes.

Los comunitarios dicen que merecen ser atendidos por las autoridades porque al igual que los que residen en el casco urbano, ellos también aseguran que pagan sus impuestos.

En los Llanos de la Barranquita, Reparto Don Leo, Don José, La Islita, Las Divinas, Los Llanos de la Herradura y Los Llanos 2 de la Herradura, entre otros, ya la gente está cansada de la indiferencia de las autoridades. Tienen limitado acceso al transporte público y por consiguiente, presentan dificultad para movilizarse al trabajo, a los centros de salud y a las escuelas.

Uno de los manifestantes, el sacerdote Aridio Luzón, informó que hay cerca de 12 comunidades que están huérfanas, sometidas al abandono como ocurría hace siglos en la zona.

“Años caminando en calles sin asfalto, sin aceras ni contenes. Estamos viviendo como hace siglos atrás, calles llenas de polvo y lodo. Ojalá que nos hagan caso esta vez, si no, continuaremos la lucha”, señaló el religioso.

Por su lado, la ama de casa Ana María Almonte, residente en El Llano de La Herradura, manifestó que hay ocasiones en que ha tenido que salir de su vivienda con fundas plásticas y botas en los pies debido a la cantidad de lodo en las calles.

“Vinieron e hicieron aceras y contenes mal hechos, tienen que volver y cumplir con nosotros”, indicó.

Almonte agregó que ni siquiera los taxistas ni los choferes de carros quieren visitar las comunidades por el mal estado de las vías, la polvareda y por el lodo que se acumula cada vez que llueve.

Los comunitarios pidieron al presidente Luis Abinader y al alcalde Ulises Rodríguez acudir a su llamado, de lo contrario, advirtieron, seguirán las luchas con diferentes manifestaciones.