Denuncian abandono en Paraíso del Caribe tras explosión de tubería

Residentes del sector Paraíso del Caribe, en Bayona, denunciaron que una tubería explotó el pasado fin de semana y, pese a los días transcurridos, ninguna autoridad se ha presentado para atender la situación.

La avería, ubicada frente al lago de la comunidad, mantiene un constante derrame de agua que afecta a las viviendas cercanas y genera preocupación entre los moradores. “Eso tiene varios días y no ha venido nadie a chequear desde la casa”, expresó Aristóteles, uno de los afectados, en conversación con este medio.

Los vecinos aseguran que el desperdicio de agua potable se suma a los problemas de presión en el servicio y al deterioro de las calles, que ya presentan charcos y filtraciones. Reclaman la intervención urgente de las autoridades competentes para evitar que la situación empeore y cause daños mayores.

La comunidad pide al Ayuntamiento y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) que envíen brigadas de reparación, pues consideran inadmisible que un problema de esta magnitud permanezca sin respuesta durante varios días.

