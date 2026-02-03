Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Denuncian abandono en Paraíso del Caribe tras explosión de tubería

La avería, ubicada frente al lago de la comunidad, mantiene un constante derrame de agua que afecta a las viviendas cercanas y genera preocupación entre los moradores.

Residentes del sector Paraíso del Caribe, en Bayona, denunciaron que una tubería explotó el pasado fin de semana y, pese a los días transcurridos, ninguna autoridad se ha presentado para atender la situación.

La avería, ubicada frente al lago de la comunidad, mantiene un constante derrame de agua que afecta a las viviendas cercanas y genera preocupación entre los moradores. “Eso tiene varios días y no ha venido nadie a chequear desde la casa”, expresó Aristóteles, uno de los afectados, en conversación con este medio.

Los vecinos aseguran que el desperdicio de agua potable se suma a los problemas de presión en el servicio y al deterioro de las calles, que ya presentan charcos y filtraciones. Reclaman la intervención urgente de las autoridades competentes para evitar que la situación empeore y cause daños mayores.

La comunidad pide al Ayuntamiento y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) que envíen brigadas de reparación, pues consideran inadmisible que un problema de esta magnitud permanezca sin respuesta durante varios días.

Si en tu comunidad hay una problemática que les afecta puede contactarnos mediante nuestras redes sociales PeriodicoHoy, y mediante el numero de WS:  (829) 420-3146

