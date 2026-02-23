Becas nacionales 2026: Requisitos y cómo aplicar paso a paso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Evaristo Santos Badía, encabezó este lunes el acto de apertura a la convocatoria del Programa de Becas Nacionales 2026.

Una iniciativa que prioriza la formación en áreas STEM en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y STEAM que incluyendo las Artes diseñado para fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas reales y la innovación.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y productivo de República Dominicana, el ministro Santos Badía destacó que el país busca consolidarse como un destino académico mediante el fortalecimiento de la oferta educativa y la adecuación de los programas universitarios a las demandas del mercado laboral.

El funcionario afirmó que el Gobierno trabaja junto a las universidades para impulsar inversiones, reajustes curriculares y una mayor vinculación entre la academia y la economía nacional.

Asimismo, señaló que el país enfrenta una coyuntura favorable para el crecimiento económico y la generación de empleos formales en distintas regiones, como Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Bávaro–Punta Cana, Miches, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Azua, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Santiago y otros.

“El llamado es a la juventud dominicana a aprovechar estas oportunidades, motivándose a perseguir el bienestar y el progreso a través de la educación”, expresó.

Requisitos de becas nacionales a nivel de grado y técnico superior

REQUISITOS GENERALES

1. Nacionalidad dominicana.

2. Promedio de calificaciones del Bachillerato 80 de 100.

3. Seleccionar de acuerdo de la oferta de la convocatoria publicada.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Formulario de solicitud en línea (disponible con la apertura de la convocatoria).

2. Una (1) foto 2×2.

3. Fotocopia de la cédula de identidad.

4. Acta de nacimiento original. (Si es menor de edad).

5. Récord de Calificaciones del Bachillerato, legalizado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD.

6. Certificación original de conclusión del Bachillerato.

7. Récord de calificaciones de la Universidad, en caso de haber iniciado la carrera.

Requisitos para solicitud de becas a nivel de Postgrado



1. Nacionalidad dominicana.

2. Índice académico mínimo 80 puntos en la escala de cero a 100 ó 3 en la escala de 1 a 4 en la carrera de grado.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Formulario de solicitud en línea (disponible con la apertura de la convocatoria).

2. Una Foto 2 x 2.

3. Fotocopia de la cédula de identidad y electoral.

4. Récord de calificaciones original de la carrera de grado legalizado por el MESCyT. (El proceso de legalización debe ser realizado previo al inicio de la convocatoria o del depósito de los documentos).

5. Copia del Título de la carrera de grado legalizado por el MESCyT. (El proceso de legalización debe ser realizado previo al inicio de la convocatoria o del depósito de los documentos). El tiempo para la legalización es de 7 a 9 días laborables.

6. Plan de Estudio del Postgrado a cursar.

7. Presupuesto del Postgrado a cursar.

Oferta académica



La convocatoria contempla programas en áreas estratégicas para el desarrollo nacional en distintos niveles de formación, en el nivel técnico superior en áreas tales como: Tecnología en Mecatrónica, Tecnología en Redes de la Información, Tecnología en Inteligencia Artificial, Tecnólogo en Ciberseguridad.

Además, en el nivel de grado se encuentra la Ingeniería Telemática, Ingeniería en Ciencias de la Computación, Ingeniería en Ciberseguridad, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Software. Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Administración Turística y Hotelera.

Así como en el nivel de maestría están: Ciencias en Eficiencia Energética, Gestión e Innovación de Destinos Turísticos Sostenibles, Ingeniería Industrial, Ciencia de Datos y Análisis Avanzado, Odontología Legal y Forense, Agricultura de Precisión.

El ministro explicó que estas áreas responden a las necesidades del país en materia de innovación, productividad y desarrollo sostenible, contribuyendo a la formación de recursos humanos altamente calificados.

Instituciones participantes



Entre las instituciones de educación superior participantes figuran: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), Universidad ISA (UNISA), Universidad Central del Este (UCE), Universidad APEC (UNAPEC), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR).

Plazo de convocatoria

La convocatoria para las Becas Nacionales 2026 está abierta desde este 23 de febrero hasta el 8 de marzo de 2026. Durante este período, los interesados podrán presentar sus solicitudes conforme a los requisitos establecidos.

El ministro reiteró que esta iniciativa busca ampliar el acceso a la educación superior y contribuir al desarrollo integral del país mediante la formación de profesionales en áreas estratégicas.