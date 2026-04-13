Desde muy bello... a el más caro: Así será recordado Carlos Batista Matos en la televisión dominicana

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

“Bello, muy bello, bellísimo” y “el hombre más caro de la televisión dominicana” no eran solo frases: eran parte del sello inconfundible del veterano comunicador Carlos Batista Matos, quien falleció este lunes.

“Lo más lindo que van a ver hoy, si alguno lo duda, es por envidia” o “donde quiera que hay monitores ahí estamos, y todos se dan el lujo de verme, al más bello de la televisión”, son expresiones que quedaron en la memoria de los dominicanos

Con su estilo único, el periodista solía abrir su programa con una introducción que ya era marca registrada:

"Buenas tardes República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes América, yo soy Carlos Batista. Debo decir que me siento muy feliz de llegar a todos los hogares, donde quiera que estén: en la casa, en el trabajo, en las cabañas, en las barberías...", decía. decía, antes de bromear con su propia imagen y arrancar sonrisas dentro y fuera del estudio.

“¿Acaso has visto un hombre más bello que yo? Lo dudo”, repetía con humor, mientras los camarógrafos le seguían el juego entre risas y comentarios sarcásticos que él respondía con picardía.

Ese intercambio espontáneo, cargado de humor y cercanía, fue una de las características que lo convirtieron en una figura querida de la televisión dominicana.

Actualmente, Batista Matos laboraba en el programa Con los Famosos, transmitido por Color Visión, donde mantenía su estilo desenfadado y su conexión con el público.

El comunicador también solía evitar los debates políticos, prefiriendo lo que definía como “historia fresca” para abordar temas de interés social y del entretenimiento.

Una vida dedicada al espectáculo

Carlos Batista Matos falleció en su residencia del sector El Vergel, en el Distrito Nacional. La información fue confirmada por su hija menor.

Nacido el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, provincia Barahona, construyó una trayectoria marcada por su aporte a la difusión del arte popular y la identidad cultural dominicana.

A lo largo de su carrera, se desempeñó en distintos espacios de la comunicación, consolidándose como una de las voces más reconocidas del ámbito del espectáculo.

Fue editor de la revista La Tarde Alegre y de la sección de espectáculos del vespertino Última Hora, desde donde impulsó el análisis y la promoción de figuras del entretenimiento.