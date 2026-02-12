Buque está varado en puerto marítimo

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Una embarcación que con regularidad es utilizada por sus dueños para transportar cargas, incluyedo productos de construcción y comestibles, hacia distintas islas de la región del Caribe, quedó varada al encallar en la entrada al puerto marítimo comercial turístico de este municipio Puerto Plata.

El encalle ocurrió en las primeras horas de este miércoles y desde entonces las autoridades trabajan para lograr sacar a flote la referida nave.

El viceministro de Recursos Costero Marino, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, informó que hasta ahora no ha ocurrido derrame del combustible proveniente del barco.

“Confirmamos que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para desencallar este barco carguero, cuya oficialidad lo dirigían a una de nuestras islas de porción inglesa en la región del Caribe”, destacó.

Manifestó que hasta ahora han sido utilizados diversos equipos, entre ellos remolcadores de potentes caballos de fuerza, con tal de poner a flote este carguero, pero, al producirse marea baja, todo se ha complicado.

“Tendremos que disponer que una gran parte de la carga alojada en el interior de la embarcación sea retirada a tierra, a fin de facilitar su desencalle y asegurar que la embarcación no ha tenido daños”, señaló el funcionario.