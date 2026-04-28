Cabildos no solo recogen basura, gestionan residuos

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), presentó ayer la segunda edición revisada y ampliada de la Guía para la Formulación de los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pmgirs), junto a los términos de referencia (TDRs) que orientarán su implementación en los gobiernos locales.

La guía es una demostración de gestionar los residuos no es solo recoger basura, es proteger la salud de la gente, preservar el medio ambiente, generar oportunidades económicas y dignificar los territorios.

Este instrumento constituye una herramienta estratégica para fortalecer las capacidades municipales y avanzar hacia una gestión más eficiente, sostenible e integral de los residuos sólidos en el país y fue dada a conocer en un acto en una actividad encabezada por el ministro de Medio Ambiente Paíno Henríquez.

Contó además con la participación de técnicos de la LMD y Fedomu, consolidando un esfuerzo conjunto para fortalecer la gestión ambiental a nivel municipal, guía que se llevó a cabo gracias al apoyo técnico del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

El ministro Henríquez destacó que estos instrumentos técnicos permitirán a los ayuntamientos mejorar la formulación, aprobación e implementación de sus planes de gestión de residuos, en cumplimiento de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, y su modificación mediante la Ley-98-25 Sobre Residuos Sólidos.

El presidente de la LMD, Víctor D’Aza, afirmó que “estos instrumentos de apoyo a los gobiernos locales son resultado de la articulación y el diálogo técnico entre la municipalidad y el gobierno central, a través del ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo común de acompañar la implementación de la gestión integral de los residuos sólidos en territorio.