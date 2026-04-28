Dominicanos en EE. UU. hablan de su situación financiera

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Más de dos millones 398 mil dominicanos se encuentran actualmente distribuidos por los 50 estados de Estados Unidos, según el INDEX, y muchos de ellos participaron en una encuesta reciente del Pew Research Center, que determinó que el 63 % de los latinos califica su situación financiera como regular o mala.

Los latinos califican su situación como regular o mala, aun cuando el ingreso familiar promedio creció un 5,5 % entre 2023 y 2024, y la tasa de pobreza bajó del 16,6 % al 15 %.

El problema no es solo una percepción: el costo de vida aumenta más rápido que los salarios, y para millones de hogares esa brecha se siente cada mes en los bolsillos.

El sondeo reveló que el 35 % tuvo dificultades para pagar alimentos o comestibles en 2025; el 30 % enfrentó problemas para cubrir gastos de atención médica; el 30 % reportó dificultades para pagar alquiler o hipoteca; y el 48 % tuvo problemas con al menos una de esas tres necesidades básicas.

Entre los latinos de ingresos bajos, solo el 21 % afirmó que sus finanzas estaban en buen estado, frente al 91 % de quienes reportaron ingresos altos.

El costo mensual para mantener el mismo nivel de vida que en 2020 aumentó de $5,100 a $6,400 al cierre de 2025. Es decir, hay una diferencia de $1,300 extra cada mes, según estimaciones del Departamento de Trabajo, recopiladas por el Centro para el Progreso Americano. Esto no se debe a un gasto mayor, sino a seguir cubriendo lo esencial (alquiler, comida, salud, transporte).

Para complicar aún más la situación de los latinos, una encuesta de Consolidated Credit, realizada en 2025, indicó que el 66,7 % señaló que su principal objetivo financiero del año era liquidar su deuda de tarjeta de crédito.

En 2024, ese índice fue del 50,8 %. Es decir, la deuda de tarjeta de crédito ha crecido y está complicando la capacidad de pago de las personas.

El 29,4 % de los latinos tiene deudas entre $6,000 y $10,000 en tarjetas.

El 19,1 % debe entre $11,000 y $15,000. Asimismo, el 42,6 % identifica la pérdida de empleo como su mayor temor financiero, incluso por encima de la inflación, en un contexto marcado por despidos recientes en grandes empresas como Nike, Microsoft y Meta.