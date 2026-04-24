Fedomu refuta propuesta del senador Espiritusanto

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) expresó su firme rechazo a la propuesta del senador de La Romana, Eduard Espiritusanto, de eliminar el aporte fijo de RD$20 por habitante destinado a los ayuntamientos en la modificación a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y cualquier otro logro en beneficio de la municipalidad.

Indicó, mediante comunicado de prensa, que la propuesta del vocero de la bancada del partido Fuerza del Pueblo va en contra de los compromisos constitucionales y legales que el Estado mantiene con los gobiernos locales.

El presidente de la entidad, Nelson Núñez, estima que considerar ese aporte como una carga adicional para la población parte de una premisa equivocada, ya que ese pago es hecho por las entidades industriales, comerciales y gubernamentales como parte de sus ingresos, que son deducibles del pago de Impuesto Sobre la Renta y representan menos del 0.35 % de sus ingresos.

Agregó que suprimir este aporte no alivia la carga de los ciudadanos, pero priva a los ayuntamientos de los recursos indispensables para cumplir con sus funciones. “Fedomu entiende que la municipalidad dominicana merece más financiamiento, no menos. La descentralización real y efectiva del Estado requiere que los gobiernos locales cuenten con los recursos necesarios para gobernar”, aseguró Núñez.