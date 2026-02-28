Cabo se encontraba compartiendo frente a un centro de diversión cuando lo mataron

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que mantiene una persecución activa contra cuatro presuntos delincuentes, dos de ellos identificados como “Jordan” y “Esmailin”, señalados como presuntos autores de la muerte por herida de bala del cabo policial Carlos Manuel Canario, de 27 años, durante un hecho ocurrido la madrugada de este sábado en el sector El Chabón, municipio Los Alcarrizos.

El trágico suceso se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada en la calle Luperón, frente a un centro de diversión de la referida barriada, donde el alistado policial se encontraba compartiendo con un conocido cuando fue atacado por cuatro individuos que se desplazaban a bordo de dos motocicletas.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar del médico legista actuante, el cabo falleció a causa de una herida por proyectil de arma de fuego en la región nasal derecha, con entrada sin salida.

En la fase inicial de la investigación fueron identificados como presuntos participantes en el hecho los individuos conocidos como “Jordan” y “Esmailin”, de quienes las autoridades ya poseen fotografías y avanzan en su localización, junto a otros dos implicados que están en proceso de identificación.

En la escena, la Policía Científica recolectó un total de 16 casquillos calibre 9mm como parte de las evidencias balísticas levantadas. Asimismo, fue recuperada el arma de reglamento del hoy occiso, la cual se encuentra bajo análisis como parte del proceso investigativo.

La institución del orden exhortó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente y solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su captura, garantizando absoluta confidencialidad.