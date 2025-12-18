En La Caleta piden cese de desalojos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Randy Jiménez Batista

El coordinador del Movimiento Municipal por el Desarrollo de La Caleta, Santos Mota, denunció ayer la falta de respuesta del Gobierno ante las demandas de la comunidad, que reclama el cese de los desalojos y la titulación de terrenos.

Mota aseguró que desde agosto depositaron un documento, a través del cual solicitan al presidente Luis Abinader la declaración de utilidad pública de las parcelas. Aún no les responden.

Mota informó que el lunes, el presidente fue a inaugurar el parque submarino, pero fueron ailados, retenidos y sacados del lugar, por lo que no pudieron entregarle los documentos.

Se quejó de que ayer dos familias recibieron la notificación de desalojo del abogado del Estado. Por eso, reclamó al presidente hacer un saneamiento para la declaración pública de esas parcelas.

Agregó que les advirtieron que en enero ejecutarían más desalojos y, por eso, alertó a la opinión pública y llamó al presidente a actuar, porque no quieren muertos ni desalojos: lo que desean es solución.

De su lado, Orlando Peguero, de la Junta Popular, indicó que el 19 de noviembre habló con el abogado del Estado y quedó a la espera de recopilar las informaciones solicitadas para regresar con un informe sobre desalojos.

Dijo que, además, el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, tiene una propuesta de ley en torno al tema.

