Haitianos regresan a su país por Navidad y Año Nuevo

En los últimos días ha incrementado el retorno voluntario de ciudadanos haitianos hacia su país de origen a través del paso fronterizo de Dajabón, debido a la época de Navidad y Año Nuevo.

Así lo informó un colaborador de Hoy Digital, quien indicó que los extranjeros se movilizan junto a sus pertenencias en camiones, camionetas y otros tipos de vehículos.

Mientras tanto, las autoridades locales y organismos de seguridad mantienen la vigilancia y el control en la zona fronteriza para garantizar el orden, la seguridad y el flujo organizado de personas y vehículos, procurando que el proceso se desarrolle sin inconvenientes, tanto para los viajeros como para los residentes de la zona.

Comerciantes y transportistas de la región también reportan un movimiento económico significativo durante esta temporada, ya que muchos viajeros aprovechan para transportar alimentos, ropa, electrodomésticos y otros artículos destinados a sus familias.