Calor sofocante: Estamos viviendo el verano más extremo en mayo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La República Dominicana experimenta desde las últimas horas un incremento inusual en la sensación térmica, producto de una anomalía atmosférica en el Caribe.

Según explicó el analista meteorológico Jean Suriel, la combinación de escasa nubosidad, fuerte radiación solar y vientos muy húmedos del sureste ha disparado la percepción de calor en gran parte del país.

En Santo Domingo, mientras los termómetros marcan 31 grados Celsius, la sensación calurosa alcanza los 44 grados, un nivel que se aproxima a los registros típicos del verano y que resulta poco común en los primeros días de mayo.

A continuación, te decimos las 10 provincias que se verán más afectadas por el calor. Istock

Suriel advirtió que este fenómeno anticipa condiciones propias de la temporada más cálida del año, lo que genera preocupación por sus efectos en la salud y el bienestar de la población.

Los pronósticos meteorológicos indican que el calor sofocante continuará durante los próximos siete días, con sensaciones térmicas elevadas en las principales ciudades del país. El especialista subrayó que estas condiciones requieren medidas preventivas, como mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y proteger especialmente a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los golpes de calor.