Meteorología prevé lluvias en provincias

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos aislados sobre localidades de la llanura oriental, los sistemas montañosos y la zona fronteriza.

El organismo informó además, que las lluvias ocurrirán en la tarde y que afectarán a San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, Azua, Barahona, Baoruco, Elías Piña, Hato Mayor, Independencia, San Juan y Pedernales.

En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que continuarán calurosas, debido a la época del año y al viento cálido del sureste.

Recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol sin protección.