Canciller rechaza RD busque anular Sentencia 168/13 TC

El canciller Roberto Álvarez dejó claro que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) no tiene interés en que sea revertida la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), relativa a la forma de adquirir la nacionalidad dominicana.

El ministro expresó, en ese sentido, que las informaciones que ha visto en la prensa sobre este tema, “no tienen absolutamente nada que ver con la posición institucional del ministerio”.

Álvarez afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple con todas las decisiones emanadas de las instancias públicas del Estado dominicano.

El funcionario de las relaciones internacionales fue entrevistado respecto de la denuncia del presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, quien dijo que existe un plan para revertir los efectos de la sentencia 168-13 del TC, que estableció el mecanismo de depurar el Registro Civil dominicano y la correcta aplicación de un plan de control regulatorio.

Gómez no hizo alusión al Ministerio de Relaciones Exteriores y precisó que la acción se estaría gestando en importantes estamentos de poder del país.

Pese a no ser citado por Gómez, el canciller Álvarez despejó las posibles dudas de que fuera parte de ese sector.

Se recuerda que la sentencia No. TC- 05-2012-0077 la falló el TC, el 23 de septiembre del 2013, por el caso de Juliana Deguis Pierre, quien reclamaba a la Junta Central Electoral el derecho a la nacionalidad por nacer en República Dominicana, como hija de padres extranjeros.