Gobierno explica por qué no se está realizando LA Semanal y anuncia su retorno renovado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Presidencia de la República aclaró que LA Semanal, espacio institucional encabezado por el presidente Luis Abinader, no ha sido suspendida, sino que se encuentra en un proceso de evolución técnica y tecnológica, luego de los cuestionamientos surgidos en distintos sectores sobre la razón por la cual no se había realizado recientemente este encuentro con la prensa.

Mediante un comunicado oficial, el Gobierno explicó que LA Semanal es un espacio clave de información y diálogo, concebido para fortalecer la democracia, garantizar el acceso a información de interés público y mantener un contacto directo entre el Estado, los medios de comunicación y la ciudadanía, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

La Presidencia destacó que este modelo de comunicación ha permitido consolidar una gestión transparente, facilitando el ejercicio del periodismo y estableciendo un precedente histórico de apertura gubernamental en la República Dominicana.

En respuesta a las inquietudes generadas, se informó que el espacio se encuentra actualmente en una fase de adaptación, que incluirá la incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de optimizar la participación de los medios de comunicación y democratizar aún más el acceso a la información pública.

“El retorno de LA Semanal se producirá una vez concluya este proceso técnico”, señala el comunicado, asegurando que el espacio volverá fortalecido.