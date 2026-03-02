Capturan al cocodrilo que se había escapado en Sabaneta de Yásica, Puerto Plata

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El cocodrilo que se había escapado de en la comunidad Islabón, en el distrito municipal Sabaneta de Yásica, en la provincia Puerto Plata, fue capturado este lunes.

Producto de las inundaciones dejadas la semana pasada en la zona por la incidencia de varios fenómenos atmosféricos, la especie logró escapar de un rancho exótico dedicado a excursiones turísticas, según informaciones suministradas al periódico Hoy.

Sobre el animal

Más temprano, se había informado que se trata de un cocodrilo americano. Este tipo de animales se distribuye desde el sur de la Florida (EE. UU.) hasta Centro y Suramérica, así como en varias islas del Caribe.

Aunque el de Puerto Plata es juvenil, la especie es una de las más grandes que existen, pudiendo alcanzar una longitud de hasta 6 metros (19.6 pies), y en raros casos aún más. Posee un hocico largo y estrecho. Su dorso es de color verde oliváceo y su parte ventral es grisácea a blanca.

Según se explica en la página web del Parque Zoológico Nacional, vive en aguas dulces, salobres o saladas, y se alimenta de peces, ranas, tortugas, aves y mamíferos.

De igual forma, se indica que las hembras pueden poner de 30 a 60 huevos en una nidada, los cuales depositan en nidos que pueden ser un hueco escarbado en la arena o la tierra, o una acumulación de material vegetal preparada por la madre sobre el suelo. La incubación toma unos tres meses. Algunas madres ayudan a los recién nacidos a salir del nido y otras defienden el área. Bajo cuidado humano, puede vivir más de 30 años.

Más detalles en breve...