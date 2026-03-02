Personajes que hacen florecer la cultura y el arte de la dominicanidad

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

El arte y la cultura de la República Dominicana son variados por su amplia diversidad, como la gastronomía, ritmos icónicos, y el talento de sus personalidades, quienes actúan como embajadores de la dominicanidad.

Estos rostros hacen que cada experiencia sea mágica, con toques únicos y memorables en cada recorrido turístico o presentación, ya sea en la Ciudad Colonial o en diversos puntos del país.

Club Cultura SD Colonial

Se trata de un grupo de vecinos de la Zona Colonial, cuyo principal propósito es mantener viva la historia dominicana realizando recorridos gratuitos por varios monumentos, plazoletas y lugares emblemáticos de la Ciudad Primada de América.

“Club Cultura se fundó con el propósito de que las personas adultas mayores disfruten de una vida plena, igual que en su juventud; además, al realizar estos recorridos, mantenemos viva la historia”, explicó Rita Almonte, líder comunitaria.

Integrantes de Club Cultura SD Colonial

Asimismo, esta organización trabaja de la mano del Centro Cultural de España, donde imparten charlas, talleres y realizan la organización logística del grupo.

Grupo con Club Cultura

Lienzos sobre la piel

Observar una escultura, ya sea en museos, parques o distintos espacios públicos, siempre será motivo de admiración. Sin embargo, plasmar una obra de arte sobre la piel de una persona eleva ese sentimiento a un nivel mucho más íntimo y trascendental.

En este caso, el colectivo “Lienzos sobre la piel”, presidido Irene Corporan y Yimmy Verdecia, utiliza el arte corporal como soporte vivo para explorar la identidad, la memoria y los símbolos culturales a través de la pintura.

Irene Corporan

“Utilizamos la danza, literatura, teatro, música y moda para crear experiencias escénicas sensoriales que conectan el patrimonio visual con el cuerpo en movimiento”, detalló Corporan.

Arte de Lienzos sobre la piel

Además, resaltó que el proyecto promueve el arte como una herramienta de identidad, educación y transformación social.

Arte por Lienzos sobre la piel

“El cuerpo se convierte en un lienzo vivo; ese carácter efímero genera asombro. Hace que las personas se detengan, miren y se conecten con lo que están viendo”, agregó.

El arte de la caricatura

Cuando dibujar se convierte en una manera divertida de transformar la pintura; la ilustradora y caricaturista, Nadia Aybar que empezó desde el 2012 elaborando este tipo de arte caricaturesco que lo define como un arte que conecta con cada público.

“Me gusta ver las personas y saber cómo son ellos, sus rasgos, personalidad, y esto va de la mano para hacer una buena caricatura”, explicó.

Nadia Aybar

También, especificó que dentro de las características de una buena caricatura se destacan la fluidez, debe ser divertida y principalmente que al cliente le pueda agradar.

Trabajos realizado por la caricaturista