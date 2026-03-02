Patria
Personajes que hacen florecer la cultura y el arte de la dominicanidad
Estos rostros hacen que cada experiencia sea mágica, con toques únicos y memorables en cada recorrido o presentación, ya sea en la Ciudad Colonial o en diversos puntos del país.
El arte y la cultura de la República Dominicana son variados por su amplia diversidad, como la gastronomía, ritmos icónicos, y el talento de sus personalidades, quienes actúan como embajadores de la dominicanidad.
Estos rostros hacen que cada experiencia sea mágica, con toques únicos y memorables en cada recorrido turístico o presentación, ya sea en la Ciudad Colonial o en diversos puntos del país.
Club Cultura SD Colonial
Se trata de un grupo de vecinos de la Zona Colonial, cuyo principal propósito es mantener viva la historia dominicana realizando recorridos gratuitos por varios monumentos, plazoletas y lugares emblemáticos de la Ciudad Primada de América.
“Club Cultura se fundó con el propósito de que las personas adultas mayores disfruten de una vida plena, igual que en su juventud; además, al realizar estos recorridos, mantenemos viva la historia”, explicó Rita Almonte, líder comunitaria.
Asimismo, esta organización trabaja de la mano del Centro Cultural de España, donde imparten charlas, talleres y realizan la organización logística del grupo.
Vivir
Realiza experiencia cultural “Escenas de una ciudad viva”
Oriana Martínez Núñez
Lienzos sobre la piel
Observar una escultura, ya sea en museos, parques o distintos espacios públicos, siempre será motivo de admiración. Sin embargo, plasmar una obra de arte sobre la piel de una persona eleva ese sentimiento a un nivel mucho más íntimo y trascendental.
En este caso, el colectivo “Lienzos sobre la piel”, presidido Irene Corporan y Yimmy Verdecia, utiliza el arte corporal como soporte vivo para explorar la identidad, la memoria y los símbolos culturales a través de la pintura.
“Utilizamos la danza, literatura, teatro, música y moda para crear experiencias escénicas sensoriales que conectan el patrimonio visual con el cuerpo en movimiento”, detalló Corporan.
Además, resaltó que el proyecto promueve el arte como una herramienta de identidad, educación y transformación social.
“El cuerpo se convierte en un lienzo vivo; ese carácter efímero genera asombro. Hace que las personas se detengan, miren y se conecten con lo que están viendo”, agregó.
El arte de la caricatura
Cuando dibujar se convierte en una manera divertida de transformar la pintura; la ilustradora y caricaturista, Nadia Aybar que empezó desde el 2012 elaborando este tipo de arte caricaturesco que lo define como un arte que conecta con cada público.
“Me gusta ver las personas y saber cómo son ellos, sus rasgos, personalidad, y esto va de la mano para hacer una buena caricatura”, explicó.
También, especificó que dentro de las características de una buena caricatura se destacan la fluidez, debe ser divertida y principalmente que al cliente le pueda agradar.