Johan Rojas fuera del Clásico Mundial; Junior Lake entra al roster

El gerente general de la Selección Dominicana, Nelson Cruz, anunció este lunes la integración oficial de Junior Lake al roster nacional.

Lake ocupará el lugar del jardinero Johan Rojas, quien fue retirado de la convocatoria por motivos personales.

"Entendemos que es un jugador que ha demostrado la pasión con la cual juega el juego, nos identifica, entendemos que es uno de los mejores sino el mejor jugador en la liga dominicana en los últimos 8 años, ha sido consistente en todos los niveles en que ha participado, incluyendo México", declaró Cruz en la rueda de prensa.

Desde el Estadio Quisqueya, Cruz explicó que la decisión de elegir a Lake se basa en su probada capacidad de respuesta en momentos de alta presión.

La elección de Junior Lake no es casualidad. El jardinero llega precedido de un éxito rotundo en la liga invernal con los Leones del Escogido, siendo pieza fundamental en la conquista del bicampeonato nacional y la reciente corona de la Serie del Caribe.

Johan Rojas

El gerente del equipo dijo que fue una decisión en la que buscaron cuál sería la mejor opción ya que se trata de un puesto en el roster que tiene un rol muy especifico.

Cruz dijo que hablaron con jugadores de condiciones similares a las de Rojas para incluirlos, pero que estos no estaban disponibles ya que buscaban un puesto en los entrenamientos de Grandes Ligas.

La Selección Nacional de Béisbol, que jugará en el venidero Clásico Mundial de Béisbol, sostendrá dos encuentros de fogueos con el equipo de los Tigres de Detroit, de la Liga Americana.

Tras estos compromisos, el equipo partirá nuevamente hacia Miami para su debut oficial en el Clásico Mundial el 6 de marzo contra Nicaragua.