Características de la nueva cédula de identidad de la República Dominicana

La Junta Central Electoral (JCE) presentó este jueves el diseño oficial, las especificaciones técnicas y el cronograma de implementación de las nuevas cédulas de identidad y electoral, así como la cédula de identidad para extranjeros.

A continuación, te compartimos los detalles:

Principales ventajas

Alta seguridad de la información de la ciudadanía mediante el grabado láser.

Imposibilidad de alteración o deslaminado.

Mayor resistencia al desgaste, al calor y a la humedad.

Durabilidad prolongada (aproximadamente 25 años).

Permite integrar mayor cantidad de elementos de seguridad.

Equipo de grabado láser CLP 60

El CLP 60 de Mühlbauer es un sistema de personalización de tarjetas de última generación. Algunas de las ventajas son:

Personalización permanente e inalterable de datos y fotografía.

Alta precisión y calidad en textos, imágenes y microdetalles.

Integración de múltiples elementos de seguridad (foto fantasma, microtexto, imagen láser cambiante [CLI], entre otros).

Daño permanente de la tarjeta ante intento de borrado o raspado para alterar la información.

Protección contra falsificación y fraude.

Trazabilidad del proceso de emisión.

Grabado láser de foto a escala de grises

En la fotografía contenida en el nuevo documento se empleará el grabado láser a escala de grises por razones de seguridad, durabilidad y tecnología; sin embargo, dicha fotografía será almacenada a color en las bases de datos y en el padrón electoral. Estos son algunos motivos clave:

Es más difícil de manipular o falsificar en comparación con las fotos a color.

Ayuda a quemar los datos directamente en el policarbonato.

Chip

El chip integrado cumple la función de almacenar y proteger la información contenida en el documento mediante criptografía, evitando la clonación y la falsificación.

El chip estará incrustado entre las láminas de policarbonato para evitar daños físicos del mismo.

Algunas de las características que brindará son:

Características de la nueva cédula de identidad de la República DominicanaFuente externa





Firma digital: Mediante el nuevo documento se podrá obtener el certificado de firma digital, una herramienta utilizada para firmar electrónicamente documentos.

Documento de viaje: Posee condiciones para ser utilizado como documento de viaje, conforme a las normas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Almacenamiento de datos: Almacena información y biometría del titular.

La firma digital es un mecanismo criptográfico que permite vincular de forma segura la identidad de una persona con un documento electrónico; se basa en criptografía de clave pública (PKI), utilizando un certificado digital.

Se garantizan estos principios fundamentales:

Confirma la autenticidad de quién firmó el documento.

Asegura la integridad de que el contenido no ha sido alterado desde que fue firmado.