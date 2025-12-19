JCE presenta diseño de la nueva cédula de identidad

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) presentó ayer las especificaciones técnicas y el cronograma de implementación de la nueva cédula de identidad y electoral de la cédula de identidad.

La actividad, señala una comunicación, fue encabezada por el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, quien explicó que la actualización responde al vencimiento legal y tecnológico del actual documento, emitido hace más de una década y que busca fortalecer la seguridad de la identidad y la soberanía de los datos personales.

El funcionario detalló que las nuevas cédulas serán fabricadas en policarbonato, con una durabilidad promedio de 25 años, e incorporan más de 100 características de seguridad de los niveles visible, encubierto y forense, lo que dificulta su falsificación y manipulación.

Permitirá validación digital

Jáquez Liranzo indicó además, que el diseño también integra tecnología de imagen grabada con láser, un Código de Acceso a la Tarjeta (CAN) y una Zona de Lectura Mecánica (MRZ), lo que permitirá la validación digital y el uso del documento como identificación de viaje conforme a estándares internacionales.

El presidente de la JCE destacó que por primera vez la cédula contará con numeración en relieve táctil para facilitar su identificación a personas con discapacidad visual, además de un diseño que equilibra tecnología e identidad nacional, que incluye el mapa del país en tinta óptica variable y un código QR de validación instantánea.

Según el documento, las nuevas cédulas incorporan elementos patrióticos, culturales y medioambientales, como la imagen de Juan Pablo Duarte, la güira y la tambora, la cigua palmera, el larimar y una iconografía validada por el Instituto Duartiano y la Comisión de Efemérides Patrias.

Emisión iniciará en enero

Sobre el cronograma, la JCE informó que la emisión iniciará en enero de 2026 con fases controladas y se abrirá de manera general en abril de ese año, tanto en el país como en el exterior.

El proceso concluirá el 31 de marzo de 2027 en el país y en enero de 2028 en el extranjero, momento en que la cédula actual perderá vigencia legal.