Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Román Jáquez

JCE presenta diseño de la nueva cédula de identidad

El documento, cuya emisión inicia en enero del año próximo, será de policarbonato, con durabilidad promedio de 25 años e incorpora unas 100 características de seguridad

Román Jáquez Liranzo durante la presentación.

Román Jáquez Liranzo durante la presentación.

EMILIO GUZMÁN M.
Publicado por
EMILIO GUZMÁN M.

Creado:

Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) presentó ayer las especificaciones técnicas y el cronograma de implementación de la nueva cédula de identidad y electoral de la cédula de identidad.

La actividad, señala una comunicación, fue encabezada por el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, quien explicó que la actualización responde al vencimiento legal y tecnológico del actual documento, emitido hace más de una década y que busca fortalecer la seguridad de la identidad y la soberanía de los datos personales.

El funcionario detalló que las nuevas cédulas serán fabricadas en policarbonato, con una durabilidad promedio de 25 años, e incorporan más de 100 características de seguridad de los niveles visible, encubierto y forense, lo que dificulta su falsificación y manipulación.

Permitirá validación digital

Jáquez Liranzo indicó además, que el diseño también integra tecnología de imagen grabada con láser, un Código de Acceso a la Tarjeta (CAN) y una Zona de Lectura Mecánica (MRZ), lo que permitirá la validación digital y el uso del documento como identificación de viaje conforme a estándares internacionales.

El presidente de la JCE destacó que por primera vez la cédula contará con numeración en relieve táctil para facilitar su identificación a personas con discapacidad visual, además de un diseño que equilibra tecnología e identidad nacional, que incluye el mapa del país en tinta óptica variable y un código QR de validación instantánea.

Según el documento, las nuevas cédulas incorporan elementos patrióticos, culturales y medioambientales, como la imagen de Juan Pablo Duarte, la güira y la tambora, la cigua palmera, el larimar y una iconografía validada por el Instituto Duartiano y la Comisión de Efemérides Patrias.

Emisión iniciará en enero

Sobre el cronograma, la JCE informó que la emisión iniciará en enero de 2026 con fases controladas y se abrirá de manera general en abril de ese año, tanto en el país como en el exterior.

El proceso concluirá el 31 de marzo de 2027 en el país y en enero de 2028 en el extranjero, momento en que la cédula actual perderá vigencia legal.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
tracking