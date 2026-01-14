Cardióloga valora avances cateterismos que son poco invasivos

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El cateterismo intervencionista tiene cada día más importancia, junto a los avances de la bioingeniería médica que diseña y crea nuevos y modernos equipos para lograr que un mayor número de condiciones obtengan mejores resultados inmediatos, en la cardiología. La doctora Adabeyda Báez Chalas, cardióloga pediátrica, explica que cada vez más se usan procedimientos menos invasivos, esto incluye los cateterismos cardíacos intervencionistas para reparar anomalías congénitas.

La especialista asegura que el cateterismo cardíaco es un procedimiento poco invasivo que utiliza catéteres introducidos a través de un vaso sanguíneo debajo de la piel hasta llegar al corazón. Se realiza usando dispositivos como balones, oclusores de defectos, stents y válvulas protésicas. “Con estos se pueden cerrar u ocluir vasos sanguíneos anormales o adicionales, abrir o cerrar orificios en el corazón, ensanchar arteria o venas estrechas y mejorar o reparar otras afecciones cardíacas”, asegura.

“Muchas de las enfermedades que necesitaban cirugía a corazón abierto en el pasado, hoy se pueden tratar con cateterismos intervencionistas de forma exitosa”, explica.

Estos pueden incluso salvar la vida de niños en estado crítico como en los casos en los que se realiza atrioseptostomia con balón o valvuloplastia de estenosis críticas en recién nacidos, comenta coordinadora de hemodinamia pediátrica de los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT).

Es posible retrasar o evitar la cirugía como en el caso de bebés con cardiopatías congénitas cianógenas donde se necesite colocar stent en el conducto arterioso o en el tracto de salida del ventrículo derecho para mantenerlo vivo y en mejores condiciones hasta que el paciente pueda ir a cirugía correctiva de su defecto cardiaco.

Dentro de los procedimientos mínimamente invasivos por cateterismo intervencionista que han cambiado el rumbo terapéutico de muchos pacientes, se encuentra el reemplazo de válvula pulmonar, en casos que ya han sido sometidos cirugía.

Se trata también de otros pacientes que requieren ser intervenidos nuevamente. También las personas que tienen un corazón que funciona con un solo ventrículo y que ameritan varias cirugías durante su vida. Ambos grupos tienen ahora la opción de sustituir una reintervención quirúrgica por un procedimiento vía endovascular con el cateterismo que ayudará a reducir la cantidad de cirugías a corazón, apunta.