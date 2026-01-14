Descubre cómo embellecen la avenida Ecológica en Santo Domingo Este

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (Digecac) ha impactado significativamente la avenida Ecológica, una de las vías más importantes y estratégicas del municipio Santo Domingo Este, a través de múltiples intervenciones realizadas durante el año 2025.

Como parte de su labor, la institución ha desarrollado una ardua agenda de trabajos que incluyen unas 14 intervenciones en jornadas de siembra, colocación de grama, introducción de sustrato, poda constante, contribuyendo al mantenimiento permanente del ornato de esta importante vía.

Entre las principales acciones ejecutadas se encuentran las jornadas de siembra de plantas ornamentales en distintos tramos de la avenida, contribuyendo al embellecimiento del entorno para el disfrute de conductores y transeúntes. Estas jornadas han sido realizadas tanto por brigadas propias de la Digecac como en colaboración con instituciones educativas y comunitarias.

Dentro de estas alianzas, se destacan las jornadas de siembra realizadas junto a estudiantes de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), donde se han sembrado cientos de plantas ornamentales, entre ellas uva de playa, violetas, crotos, trinitarias y diversas especies de palmas.

Asimismo, la Digecac ha creado y mantiene áreas verdes protegidas en tramos próximos a la Ciudad Juan Bosch, donde se ha desarrollado un jardín de plantas ornamentales que embellecen la vía y recibe mantenimiento constante por parte del equipo operativo.

Durante el año 2025, la institución también sembró un total de 114 palmas de distintas especies, priorizando aquellas nativas y endémicas del país, con el objetivo de aportar mayor vistosidad, sombra y valor paisajístico a la avenida.

En ese mismo orden, fueron instalados varios camiones de sustrato y grama, contribuyendo a la mejora del suelo, la preparación del terreno y la siembra de nuevas especies ornamentales en distintos puntos de la vía.

Como parte de las innovaciones operativas, la Digecac ha fortalecido sus labores de poda y limpieza mediante la implementación de maquinaria especializada, como la podadora de giro cero, que permite un corte más uniforme de la grama y agiliza significativamente los trabajos de mantenimiento.

Por tratarse de una de las principales arterias viales de Santo Domingo Este, la avenida Ecológica cuenta con brigadas de mantenimiento permanentes, distribuidas estratégicamente en distintos tramos, que garantizan la conservación y el embellecimiento continuo de sus áreas verdes.

Avenida Ecológica

Sobre la avenida Ecológica

La avenida Ecológica es una vía clave para la conectividad vial del Gran Santo Domingo, impulsando el desarrollo urbano y mejorando de manera significativa la calidad de vida de más de 850,000 ciudadanos, al facilitar un tránsito más ágil, seguro y eficiente entre importantes zonas residenciales, productivas y logísticas.

El Gobierno dominicano culminó el pasado 19 de diciembre la fase final de construcción de esta vía, la cual cuenta con una infraestructura moderna diseñada bajo criterios de sostenibilidad, seguridad vial y accesibilidad. Esta obra facilita el acceso entre Santo Domingo Este, Boca Chica, La Caleta, el puerto Caucedo y otros puntos estratégicos del país, reduciendo los tiempos de desplazamiento y los costos logísticos.