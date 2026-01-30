Caso Jet Set: Rechazan peritaje solicitado por los hermanos Espaillat tras el trágico derrumbe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional rechazó autorizar un peritaje particular en el Caso del Jet Set, como solicitaron los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por cometer homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, tras la investigación del colapso del techo de la discoteca que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas, el pasado 8 de abril de 2025.

“El juez declaró inadmisible dicha solicitud de peticiones por ser extemporánea”, explicó el fiscal Miguel Collado a los periodistas que abordaron al Ministerio Público a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

“Establecía, el juez, que esa solicitud de peticiones debió conocerse inicialmente en la etapa de investigación, que ya es una etapa precluida. Y, también estableció, que el pedimento hecho en esa resolución de peticiones ya fue cumplido por el Ministerio Público”, resaltó Collado.

El fiscal adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público precisó que lo solicitado por los imputados ya está establecido en el informe pericial de instituciones nacionales y técnicos dominicanos y extranjeros aportado por el Ministerio Público en su acusación.

“Ellos solicitaban que se realizara un nuevo informe pericial, con relación a los hechos que dieron lugar al lamentable caso del derrumbe del Jet Set. El Ministerio Público en su acusación, específicamente la prueba pericial número uno, presentó el informe pericial realizado por peritos, no solamente nacionales, sino peritos internacionales, quienes llegaron a la conclusión de las causas de dicho desplome, causas que conocen tanto las defensas como toda la parte querellante”, precisó.

En la audiencia, el juez Raymundo Mejía indicó que su decisión está basada en la extemporaneidad de la solicitud, la cual fue declinada por el juez Amuri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, tribunal control de este proceso judicial.

Al pedimento del Ministerio Público también se adhirieron los abogados que representan a las víctimas del desplome del techo de la discoteca, quienes indicaron que, además de presentar una solicitud fuera de tiempo, la defensa de los procesados no presentó documentos que avalen la expertise de los técnicos peritos sugeridos.

El Ministerio Público, en el expediente acusatorio, establece, que los acusados agravaron su responsabilidad penal al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura.

Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando, en cambio, el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

En su acusación el Ministerio Público incluye los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo).

El Ministerio Público sustenta que, en sus acciones, como responsables de la operación del local de diversión ubicado en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

El órgano acusador sustenta la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

El juez Raymundo Mejía recordó que el inicio de la audiencia preliminar está fijado para el próximo 16 de febrero.