Cooperativa de los Integrantes de las Fuerzas Armadas destaca avances financieros y sociales

La Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los Integrantes de las Fuerzas Armadas (COOPINFA) celebró su VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, en el marco de su duodécimo aniversario, reafirmando su compromiso con la transparencia, la buena gobernanza y el bienestar de sus socios, al presentar resultados financieros y sociales sin precedentes.

Durante el acto, encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos A. Fernández Onofre, ERD., el presidente del Consejo de Administración, mayor general Juan José Otaño Jiménez, ERD., destacó que la institución supera ya los RD$11,400 millones en activos, incluyendo la cartera de crédito de Banreservas, y ha distribuido más de RD$1,500 millones en excedentes a sus socios a lo largo de su historia.

Asimismo, informó que COOPINFA ha invertido más de RD$200 millones en educación cooperativa, impactando a más de 40,000 asociados mediante charlas, talleres, diplomados y congresos, fortaleciendo así la formación y el liderazgo de su base social.

En materia social, la cooperativa ha destinado más de RD$4,700 millones en programas de impacto comunitario, beneficiando a más de 133,000 personas entre socios y sus familias, lo que consolida a COOPINFA como una de las entidades cooperativas con mayor incidencia social en la República Dominicana.

El mayor general Otaño Jiménez también anunció que solo en el ejercicio fiscal 2024, COOPINFA generó excedentes netos por RD$299 millones, los cuales serán acreditados a los socios en sus cuentas de ahorros y aportaciones. Además, presentó los principales proyectos estratégicos para el futuro, entre ellos el Programa de Vivienda Solidaria, el fortalecimiento del plan integral de ciberseguridad y el desarrollo del software ERESCOOP para la evaluación del balance social cooperativo.

Como parte de la agenda institucional, durante la VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados se realizaron las elecciones de las vacantes de los órganos de Administración y Control: Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito, garantizando así la continuidad democrática y la buena gobernanza de la cooperativa.

La VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados fue dedicada al Ejército de República Dominicana, en reconocimiento a su papel histórico y a los hombres y mujeres que integran la base social de la cooperativa.

El evento contó con la participación de la presidenta administradora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Sra. Maritza López Castaños de Ortiz, quien valoró a COOPINFA como una institución sólida, transparente y comprometida con el desarrollo integral de sus socios y del movimiento cooperativo nacional. También estuvieron presentes los viceministros de Defensa, el Inspector General de las Fuerzas Armadas, pasados presidentes de COOPINFA, los consejeros de los órganos de Administración y Control, autoridades del sector cooperativo, invitados especiales y delegados de la institución de todo el país.