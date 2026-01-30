Caso Jet Set: así llegaron los hermanos Espaillat a la audiencia por contraperitaje

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó el 8 de abril de 2025 provocando la muerte de más de 200 personas, acudieron este viernes, minutos antes de las 9:00 de la mañana, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Maribel Espaillat rodeada de seguridadGuillermo Burgos/HOY

La comparecencia se produce para el conocimiento de una solicitud de contraperitaje presentada por la defensa de los imputados, dentro del proceso judicial que se sigue por la tragedia ocurrida en el emblemático centro nocturno.

Antonio y Maribel Espaillat en su llegada a audienciaGuillermo Burgos/HOY

Desde tempranas horas, un contingente policial se apostó en los alrededores del Palacio de Justicia, como pudo constatar el lente del periódico HOY, en medio de la expectativa que sigue generando el proceso judicial.

Contingente policialHOY/Guillermo Birgos

Contingente policialHOY/Guillermo Burgos

Juicio y acusación

Cabe recordar que el inicio del juicio preliminar contra los hermanos Espaillat fue aplazado para el 16 de marzo, luego de que se informara sobre una falta atribuida al juez del caso, quien presuntamente no notificó la acusación del Ministerio Público a todas las partes involucradas.

Antonio EspaillatGuillermo Burgos/HOY

Según la investigación del Ministerio Público, durante años la discoteca Jet Set -considerada por décadas un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo- operó bajo una “sistemática y grave negligencia” en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, lo que, de acuerdo con la acusación, puso en riesgo constante la vida de clientes y empleados, hasta desembocar en la tragedia.