Castaños Guzmán ratificado Hospital Plaza de la Salud

El Patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud dispuso que el doctor Julio Amado Castaños Guzmán sea el presidente por tres años más.

Castaños Guzmán fue ratificado en la posición para el período 2026 a 2028, mediante una votación unánime por parte de todos los miembros de la entidad.

Durante el proceso eleccionario, los integrantes del patronato destacaron la excepcional gestión de Castaños Guzmán, su visión estratégica y firme compromiso para posicionar al HGPS como un modelo de administración dentro del sistema de salud dominicano.

Se trata de un médico hematólogo, que jugó un papel estelar en la academia, al frente de ese centro y que cultivó un liderazgo importante en el sector.

Trasplantes

Los miembros del patronato resaltaron el rol determinante en consolidar a la Plaza de la Salud como líder nacional en trasplantes de órganos y en fortalecer su prestigio como institución de referencia, tanto en el país como a nivel internacional.

Este hospital cuenta con el más completo programa de trasplantes. En ese orden, Castaños Guzmán, desde su posición apoyó e impulsó su desarrollo en tribunas diversas.

Agradecido

De su lado, el doctor Castaños Guzmán expresó gratitud por la confianza otorgada y señaló que los avances alcanzados por el HGPS en los últimos años, son el resultado del trabajo articulado de las distintas direcciones, gerencias y de todo el personal, quienes comparten y promueven la filosofía institucional.

Antecedente

Desde el 2001, Castaños Guzmán ha presidido el patronato, siendo distinguido por múltiples instituciones, debido a los resultados alcanzados bajo su conducción y por convertir al HGPS en uno de los centros hospitalarios de mayor reconocimiento y prestigio en República Dominicana.