Presidente del CMD promete luchar por la atención primaria

Altagracia Ortiz

Exigir la reducción de la tasa de desempleo médico e insistir en que el Estado dominicano inicie la Atención Primaria con carácter público son los principales puntos de la agenda del nuevo presidente del Colegio Médico (CMD), doctor Luis Peña Núñez.

La realidad es, dijo, que los médicos jóvenes buscan insertarse en el mundo laboral pero existe una pobre oportunidad de trabajos tanto en el sector público como privado.

Esta es una de las metas sobre la que trabajará el doctor Peña Núñez, quien aseguró que se pueden crear 5000 nuevas plazas para médicos en los hospitales públicos a nivel nacional. También tiene como punto de agenda que se generen para los médicos nuevos códigos a través de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Con respecto a la Atención Primaria, consideró que es una prioridad y, aunque es reconocida como un pilar, sigue subfinancidada. Indicó que si se implementa habrá un modelo sanitario moderno y de primera línea, que deberá ser accesible, universal, humano y sostenido por el Estado, es decir, sin intermediarios que busquen beneficios pecuniarios.

Tras recordar que los médicos familiares son el eje, dijo que el modelo abriría una ventana a la prevención de la salud sanitaria y habría una supervisión estrecha a las familias.

Además, dijo que los desafíos de la salud pública en el país forman una constelación compleja donde conviven avances indiscutibles con brechas estructurales que requieren un enfoque científico y una planificación rigurosa.

Peña Núñez tomo posesión de sus funciones ayer, sustituyendo a su aliado y mentor, doctor Waldo Ariel Suero, quien estuvo en el acto de juramentación al igual que la vicepresidenta Raquel Pena.