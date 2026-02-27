Ayuntamiento de Santo Domingo Este aclara situación sobre proceso de impugnación dictada en defecto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) informó que recibió una resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), relacionada con un proceso de compra menor por un monto de RD$1,416,000.00 dictada en defecto ya que desconocía la existencia de dicho proceso.

La resolución otorga un plazo de cinco (5) días laborables para que la institución presente la documentación correspondiente. En ese sentido, es normal que todas las resoluciones de la DGCP, sean notificadas a los órganos correspondientes.

El ASDE reiteró que respeta plenamente el rol de la DGCP como órgano rector del sistema de compras y contrataciones públicas, y valoró los mecanismos de revisión establecidos por la ley como parte del fortalecimiento institucional.

Asimismo, explicó que todos los procesos correspondientes al año 2025 fueron reportados en el informe del Oficial Interno de Cumplimiento y cuentan con trazabilidad documental verificable.

De su lado, el alcalde Dío Astacio aseguró que todas las actuaciones del Ayuntamiento se desarrollan bajo estricto apego al marco legal, destacando que existe supervisión permanente conforme a los lineamientos establecidos por la DGCP.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el uso responsable de los recursos públicos en beneficio de los munícipes, y como medida de precaución retendrá los fondos al suplidor en cuestión hasta tanto tengo el absoluto visto bueno de compras y contrataciones.