Centro de SPM lleno basura y abandono

La parte céntrica de la ciudad, con numerosas edificaciones antiguas e históricas de gran valor arquitectónico, está sumergida en total abandono e indolencia del Gobierno central y del municipal. Llenas de basura.

Una muestra son las viejas edificaciones donde operó por muchos años la Logia Independencia, en la calle Rafael Deligne No. 17, construidas en 1924 en estilo ecléctico con influencias déco. Destruida por el huracán Georges en 1998, aunque aún conservan restos de su estructura y fachada, fue espacio masónico, patrimonio cultural.

En la parte frontal está una de las principales funerarias de esta ciudad y por donde cientos de personas transitan a diario.

El exdiputado Pedro Mota Pacheco dijo que da mucha pena y tristeza ver este hermoso, de arquitectura del siglo XVII sometido al abandono, repleto de basura y que lleva más de 25 años en esas condiciones.

Indicó que la falta de sanidad del pueblo está a la vista, ya que tiene este y otros edificios abandonadas, llenos de basura, escombro y alimañas, y que lo más preocupante es que están en el mismo centro de la ciudad por donde pasa una de las principales ruta del transporte urbano.

“Nos da mucha tristeza que San Pedro de Macorís pase por una situación puedo catalogarla como la más sucia del país, por la gran cantidad de basura, el abandono y calles sucias”.