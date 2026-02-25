Cristo Rey espera ADN para solución

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el sector capitalino Cristo Rey, sus moradores esperan que la alcaldía recoja los montones de basura que denuncian afectan a la comunidad con mal olor, igual a contaminación, ratas e insectos, que propagan enfermedades, lo mismo que las aguas negras.

En su reclamo, expresan que les preocupa que los camiones recolectores no pasen con la frecuencia con la que amerita el barrio, ya que escasean la limpieza y que el cabildo no repare en el estado de las aceras.

Igual lamentan que esos espacios y las vías sean usados de parqueo, sin que las autoridades muestren interés de eliminar este problema, pese a las reiteradas solicitudes de los comunitarios.