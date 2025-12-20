Cerrarán carriles en el kilómetro 9 por construcción del nuevo puente peatonal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa a la ciudadanía que a partir del sábado 20 de diciembre, desde las 7:00 de la noche, hasta el domingo 21 de diciembre a las 7:00 de la mañana, serán cerrados los carriles centrales y locales del kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

Este cierre se realizará con el objetivo de izar elementos estructurales fundamentales para la continuidad de los trabajos de construcción del nuevo puente peatonal, una obra arquitectónica diseñada para mejorar la seguridad vial y la movilidad de peatones y conductores en uno de los puntos de mayor tránsito del Gran Santo Domingo.

Durante el horario indicado, el tránsito será canalizado por rutas alternas debidamente señalizadas, con el apoyo de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en ese sentido, los conductores que se desplacen de Este a Oeste deberán tomar el ramal de la Autopista Duarte hacia Los Próceres y realizar el retorno en la entrada de Los Ríos, mientras que quienes transiten de Oeste a Este deberán tomar el ramal hacia el sur en la avenida Luperón, realizar el retorno por la calle Olof Palme y reincorporarse a la avenida John F. Kennedy.