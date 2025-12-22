Cientos de dominicanos retornan a República Dominicana en Navidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con maletas llenas de recuerdos y el corazón rebosante de alegría, cientos de dominicanos han regresado al país con motivo de las fiestas navideñas.

Al pisar su tierra natal, las emociones se desbordaron en abrazos y besos al reencontrarse con sus seres queridos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

“Vengo de retirada muy feliz y contenta porque llegué a RD”, expresó Altagracia Pérez, una de las viajeras apenas pisó suelo dominicano.

“Estoy feliz, encantada, lo voy a dar todo aquí, a disfrutar”, añadió Mercedes Ortiz.

Para otros, la mayor recompensa es compartir con los suyos.

“Feliz de la vida porque voy a pasar la Navidad en familia, mira mi hijo, mi hermana… feliz de la vida de mi tierra querida”, dijo Alberto Sánchez.

“Disfrutar con la familia, gozar en familia… hay que aprovecharla, porque es lo más bonito que tenemos, y sobre todo en Navidad para reunirnos así”, comentó Alfredo Casanova, otro dominicano que se encontraba por más de 10 años fuera del país.

Los mensajes de buenos deseos para los dominicanos en esta Navidad no faltaron.

“Al pueblo dominicano entero, a mi tierra querida, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo”, dijo Melissa Castro, entre sonrisas.

“Que lo pasen súper bien; yo, feliz de estar aquí”, enfatizó Joan Vargas.