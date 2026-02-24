Cientos de vuelos cancelados por tormenta de nieve en EE.UU.

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Cientos de vuelos desde y hacia República Dominicana han sido cancelados desde el 22 de este mes en los principales aeropuertos del país por la tormenta de nieve Hernando que afecta a Estados Unidos, muchos estaban programados para el día de hoy.

En el Aeropuerto Internacional del Cibao anoche mostraba en su plataforma 20 cancelaciones, la mayoría desde y hacia las ciudades de Nueva York, New Jersey, Boston y Miami, florida entre otras.

En tanto que Aeropuerto Dominicano (Aerodom) informó sobre las cancelación de 15 vuelos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas que estaban programados para hoy, a esos se suman 24 que fueron cancelados que estaban programados para el pasado lunes y siete para el día 22 de este mes.

En el Aeropuerto Internacional de Punta Cana fueron cancelados 11 vuelos programados para hoy a lo que se suman otros cancelados desde el pasado sábado.

En el Aeropuerto Internacional de Puerto Plata hasta anoche se había cancelado cinco vuelos desde y hacia diferentes estados de Estados Unidos.

Las mayoría de los vuelos cancelados corresponden a las líneas aéreas JetBlue, Arajet, Delta Airlines, Spirit y United Airlines que irían o saldrían desde los Aeropuertos Jonh F. Kennedy, en Nueva York, Boston y Newark, en New Jersey.

Representantes de los aeropuertos piden estar atentos a reprogramación.

En EU han sido cancelados más de 10,000 vuelos desde y hacia diferentes partes del mundo. Hay alertas de tormenta de nieve en cinco estados.

Esa tormenta invernal afecta más de 40 millones de personas y ha sido calificada como “una bomba ciclónica” de alto impacto por sus fuertes vientos y nevadas que afecta servicio de energía eléctrica.