Por cierre del espacio aéreo tras ataques en Venezuela, cancelan 18 vuelos en el AILA

Al menos 18 vuelos han sido cancelados en el Aeropuerto Internacinal de Las Américas (AILA) este sábado, debido al cierre del espacio aéreo por la acción de Estados Unidos en Venezuela, según dieron a conocer Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

Las aerolíneas impactadas por la medida dispuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA) son JetBlue, Skyhigh Dominicana y Frontier Airlines, según se informó.

Los vuelos cancelados desde Puerto Rico son el B6 2537; B6 1637 y B6 1937, de JetBlue, mientras que los vuelos cancelados de Skyhigh son el DO 851; DO 957; DO 981 y el DO 861.

De la aerolínea Frontier los vuelos con destino a Santo Domingo cancelados son el F9 97 y el F9 99.

Mientras que los vuelos que salían desde Santo Domingo, con destino a la isla vecina y que resultaron cancelados son el B6 2538; B6 1638 y el B6 1938, de JetBlue. Skyhigh de su lado canceló los vuelos DO 956; DO 850; DO 980 y el DO 860.