Ciudadanos esperan más aumentos en precios de la canasta

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Aunque las autoridades y ciertos sectores afirman que en el país hay estabilidad de precios en la mayoría de los productos de la canasta básica, ciudadanos insisten en que muchos de los productos tienen precios elevados y que esperan nuevas alzas a raíz de la situación de la guerra en Medio Oriente.

Esto independientemente de las medidas que tome el Gobierno para contrarrestar los efectos del conflicto geopolítico.

Personas consultadas en barrios y mercados del Gran Santo Domingo indicaron que el costo actual de muchos productos ha disminuido los salarios, que entre comida y pagos de otros obligaciones ya no alcanza para nada.

“Pero mira el plátano, los huevos, las habichuelas como están. El arroz se ha mantenido ahí, pero está caro al precio que se vende para lo que uno gana”, dijo José Leonidas Amparo al ser preguntado.

Mientras que Aleida Fernandes, ama de casa, entiende que con la situación en Irán, que ha disparado el precio de los combustibles, los alimentos van a subir.

“Aquí siempre suben, aunque el Gobierno diga que va subsidiar, porque este país es así”, expresó.

Ante la situación, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván de Jesús García, aseguró que hasta el día de hoy no se han producido incrementos de precios en los productos de la canasta básica y que los precios actuales son los mismos del año 2025.

“Todavía no se han sentido los efectos del incremento del precio de los fertilizantes a los productores. Con el subsidio del Gobierno, el costo de producción va a hacer igual, por lo que no se puede hablar de incrementos en los productos”, dijo.

Insistió en que los precios se mantendrán estables por los próximos meses.

Aunque recordó que el 2025 fue un año difícil, con un bajo crecimiento económico, con los intereses caros, por lo que la gente entiendan que los productos están caros.

“Lo que no hay es dinero para comprar”, dijo.