¿Qué hará Pro Consumidor para frenar la posible especulación por el impacto de la guerra en Irán?

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El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció el fortalecimiento de sus operativos de supervisión en todo el país, con el objetivo de prevenir prácticas de especulación y acaparamiento en productos alimenticios, ante los efectos económicos derivados de la guerra en Irán.

Así lo informó este jueves el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, quien explicó que la medida responde a las disposiciones adoptadas por el presidente Luis Abinader frente al impacto internacional del conflicto bélico, “que ya está generando presiones inflacionarias en muchos países.

Alcántara informó, en ese sentido, que la institución que dirige ha duplicado la vigilancia en mercados, supermercados, almacenes y comercios minoristas para evitar aumentos injustificados de precios, ocultamiento de mercancías y cualquier práctica que vulnere los derechos de los consumidores

“Estamos intensificando los operativos de inspección para impedir el acaparamiento y la especulación en productos de la canasta básica, especialmente en momentos en que factores exógenos podrían ser utilizados como excusa para distorsionar el mercado”, enfatizó.

El funcionario explicó que la entidad defensora de los derechos de las personas consumidoras mantiene un monitoreo permanente del comportamiento de los precios, realizando evaluaciones semanales de la Canasta Básica Alimentaria, lo que permite detectar fluctuaciones inusuales y determinar sus causas.

Subrayó que el Gobierno ha actuado con transparencia y responsabilidad al advertir sobre los posibles efectos del conflicto en Medio Oriente.

En ese sentido, recordó que la República Dominicana no produce crudo, por lo que cualquier variación en los precios internacionales incide directamente en los costos de producción, transporte y comercialización.

No obstante, fue enfático en señalar que una cosa es el impacto real de la inflación global y otra muy distinta es el aprovechamiento indebido de algunos agentes económicos, afectando con esto los bolsillos de los consumidores, especialmente de las familias más vulnerables.

Reuniones permanentes

El director ejecutivo de Pro Consumidor indicó que el Gobierno, a través del equipo económico, mantiene reuniones permanentes para evaluar el comportamiento del mercado y adoptar medidas preventivas que permitan reducir el impacto de la crisis internacional.

Alcántara manifestó que las medidas que se toman van dirigidas a garantizar el abastecimiento de productos esenciales y apoyar a sectores productivos estratégicos, como el agropecuario, mediante subsidios e incentivos cuando sea necesario.

Exhortó a la población a denunciar cualquier irregularidad que tenga que ver con aumento desproporcionado en los precios de los productos alimenticios o acaparamiento de estos en los establecimientos comerciales.