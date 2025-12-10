Ciudadanos haitianos protestan en la frontera de Dajabón por la muerte de Stephora

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Decenas de ciudadanos haitianos protestaron este miércoles pidiendo justicia por la muerte de la estudiante Stephora Ann-Mercie Joseph, tras caer en una piscina y morir ahogada. La tragedia ocurrió durante una actividad escolar del Colegio Leonardo Da Vinci, de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Los extranjeros exigen a las autoridades dominicanas que el caso no quede impune.

Los manifestantes se concentraron en el puente que divide a Dajabón y Juana Méndez, portando pancartas y demandando que el caso sea manejado con transparencia.

La protesta de los ciudadanos haitianos provocó cierta tensión en la zona fronteriza.

Coerción a tres imputadas

La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina de los Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso medidas de coerción a tres de las cuatro personas imputadas por la muerte de la niña.

Las medidas alcanzan a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Las tres deberán pagar una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una aseguradora, además de presentación periódica ante el Ministerio Público, uso de localizadores electrónicos y prohibición de salida del país sin autorización judicial.

En tanto, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, directora del colegio, fue favorecida con libertad pura y simple, conforme dispuso el tribunal.