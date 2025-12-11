Redes criminales detrás del tráfico de flora fauna: Interpol identifica 1.100 sospechosos (RD está en la lista)

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

París, 11 dic (EFE).- Interpol anunció este jueves la incautación de 30.000 animales vivos y la identificación de 1.100 sospechosos en una operación de lucha contra el tráfico de fauna y flora en la que participaron 134 países.

En colaboración con la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la agencia policial internacional precisó que la operación 'Thunder 2025' la novena de este tipo, se llevó a cabo entre el 15 de septiembre al 15 de octubre y permitió un nivel histórico de decomisos, lo que se explica principalmente por la fuerte demanda de mascotas exóticas.

En concreto, se incautaron más de 30 toneladas de especies en peligro de extinción según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, en inglés).

Asimismo, se confiscaron decenas de miles de metros cúbicos de madera talada ilegalmente, lo que incluye más de 32.000 metros cúbicos y 14.000 piezas.

Se requisó una cifra récord de 5,8 toneladas de carne de animales salvajes (Bushmeat) a nivel global. Kenia decomisó 400 kilos de carne de jirafa.

Entre las incautaciones más destacadas geográficamente, las autoridades brasileñas desmantelaron una red en la que identificaron a 145 sospechosos y de la que rescataron a más de 200 animales salvajes.

En esa operación se impusieron severas medidas contra una red internacional de tráfico de titís león dorado (una especia de mono pequeño, famoso por su brillante y distintivo pelaje de color dorado o rojizo-dorado que se asemeja a una melena de león).

Asimismo, las autoridades mexicanas incautaron siete animales en el estado de Sinaloa, incluidos dos tigres, junto con componentes de armas de fuego frecuentemente asociados con actividades del crimen organizado.

En la República Dominicana, las autoridades detuvieron a 90 personas por delitos vinculados a la tala ilegal, mientras que en Tanzania se incautaron más de 100 colmillos y piezas de marfil valorados en 415.000 dólares estadounidense y más de 140 dientes de hipopótamo valorados en 40.000 dólares.

En Catar, se arrestó a un individuo que intentaba vender un primate en peligro de extinción por 14.000 dólares en redes sociales.

En el comunicado de la organización, el secretario general de Interpol, el brasileño Valdecy Urquiza, destacó que la operación expone la sofisticación de las redes criminales que impulsan el comercio ilegal y advirtió de que "estas redes se interconectan cada vez más con otras áreas delictivas, como el tráfico de drogas y la explotación humana". EFE