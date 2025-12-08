El clamor que retumba a ocho meses de la tragedia del Jet Set

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

“Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia en el Jet Set. Y no nos van a callar”, ese fue el clamor que se escuchó este lunes en la zona cero del Jet Set, donde decenas de personas se reunieron a ocho meses de la tragedia.

Durante la eucaristía, el padre Rogelio Cruz encabezó los llamados a justicia, a los que se unieron familiares, amigos y hasta ciudadanos que, aunque no perdieron a un ser querido, comparten el dolor colectivo.

“No nos van a callar y todos los días ocho estaremos aquí pidiendo justicia”, expresó el religioso, quien además cuestionó públicamente dónde están los responsables del colapso.

Como cada mes, el padre Rogelio reiteró su pedido de que se construya un mausoleo en honor a las víctimas.

Se recuerda que un tribunal fijó para el próximo 12 de enero el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set, acusados por el Ministerio Público de negligencia en torno al colapso.