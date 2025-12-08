Cánticos y la palabra de Dios busca darle un poco de paz a los familiares de las víctimas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A ocho meses del trágico colapso del Jet Set, donde murieron más de 200 personas y más de 180 resultaron heridas, algunos familiares de las víctimas alzaron sus manos en dirección a la discoteca, entregando simbólicamente a Dios las almas de quienes perdieron.

Con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia las ruinas, todos oraron unidos por el mismo dolor.

El gesto se produjo durante una misa celebrada en la zona cero, oficiada por el padre Rogelio Cruz.

Se recuerda que un tribunal fijó para el próximo 12 de enero el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set, acusados por el Ministerio Público de negligencia en torno al colapso.