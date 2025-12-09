Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Claro explica la causa de la lentitud en el internet

Cortes en fibra óptica causan lentitud y caídas del servicio de internet a nivel nacional. 

Merilenny Mueses
La empresa de telecomunicaciones Claro informó este martes que dos cortes en su red de fibra óptica provocan intermitencias y lentitud en el servicio de internet a nivel nacional.

Según explicó la compañía, uno de los cortes afectó el sistema de respaldo, lo que ha generado fallas tanto en el internet fijo como en el móvil.

“Nuestro equipo técnico trabaja intensamente para restablecer los servicios en el menor tiempo posible. Agradecemos su comprensión”, indicó la empresa a través de su red social Instagram.

Desde el mediodía, numerosos usuarios han reportado problemas de conectividad, incluyendo baja velocidad, interrupciones constantes y dificultades para acceder a plataformas digitales.

Claro no precisó la causa de los cortes ni el tiempo estimado de recuperación total del servicio.

